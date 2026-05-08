Закрытие западного участка Арбатско-Покровской линии метро продлили на три дня

Участок Арбатско-Покровской линии между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» будет закрыт еще три дня — он откроется для пассажиров 12 мая. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По словам представителей ведомства, на период закрытия пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами и станциями Таганско-Краснопресненской линии. Ограничения связаны со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии. Она соединит ММДЦ «Москва-Сити» с Красногорском.

Это улучшит транспортное сообщение для более чем 1 миллиона пассажиров из семи районов Москвы, обеспечив быстрые пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Добраться до любой точки города станет проще и удобнее.

— Пожалуйста, планируйте ваши поездки заранее, — передает официальный Telegram-канал департамента.

Тем временем в Москве завершается строительство первого участка Рублево-Архангельской линии и станции «Народное Ополчение». Новые маршруты откроются более чем для 550 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово, Филевский Парк.