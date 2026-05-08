Выходы № 7 и 8 со станции метро "Комсомольская" открылись у Ленинградского вокзала

Рядом с главным входом в здание Ленинградского вокзала открылись два выхода со станции "Комсомольская" кольцевой линии метро – № 7 и 8. Сперва заработал выход № 7, а спустя несколько дней – № 8. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В рамках работ их оборудовали стеклянными навесами – аналогичных нет ни у одной станции московского метро. Они защищают пассажиров от осадков, а вечером их украшает мягкая подсветка", – рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Выходы находятся всего в 40 метрах друг от друга и формируют удобную связку между разными видами транспорта и городской инфраструктурой. Оба расположены со стороны улицы Краснопрудной. Ремонт вели поэтапно, чтобы не перекрывать их одновременно и сохранить привычные пассажирам маршруты.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что Площадь трех вокзалов является крупнейшим и наиболее сложным транспортным узлом в мире, через который ежесуточно проходят более 350 тысяч пассажиров.

"За счет развития подземных переходов и прилегающей инфраструктуры время перемещения пассажиров удалось сократить на 30%", – отметил он.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман отдельно обратил внимание на архитектурную сторону. Он подчеркнул, что стиль навесов перекликается с концепцией исторического фасада Ленинградского вокзала и гармонично вписывается в световые решения Комсомольской площади.

