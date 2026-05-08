Завершено строительство бизнес-центра в районе Филевский Парк

В районе Филевский Парк по адресу: ул. Заречная, вл. 2/1 завершилось строительство 17-этажного делового комплекса, заключение о его соответствии требованиям проектной документации оформил комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Общая площадь объекта составляет 43,3 тыс. кв. м. Он включает офисные помещения, расположенные начиная со второго этажа, а также двухуровневый паркинг. Инспекторы комитета провели комплексную итоговую проверку и подтвердили соответствие здания утвержденным проектным решениям», – цитирует пресс-служба председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.

Как уточнил глава ведомства, специалисты «Контроля Москвы» оказывали застройщику консультативную поддержку, что помогло не допускать нарушений в ходе реализации проекта на всех этапах. В настоящее время застройщик готовит документы для ввода бизнес-центра в эксплуатацию. Под офисы в нем отведено более 27 тыс. кв. м, часть из них уже продана.

Сообщается, что на первом этаже обустроена входная группа с автоматическими револьверными дверями, ведущая в двухсветное лобби. В нем расположены стойка ресепшен, зона ожидания, ресторан, кафе и столовая. В двухуровневой подземной части организована автостоянка на 250 машиномест. Техническое оснащение включает скоростные лифты и система холодоснабжения. На вентиляционной установке предусмотрена секция с увлажнением и дезинфекцией приточного воздуха. В здании заложена возможность проветривания помещений через специальные створки, интегрированные в фасад.

В пресс-службе отметили, что на прилегающей территории площадью более 6,3 тыс. кв. м размещаются пешеходные маршруты, зоны отдыха, амфитеатр с видом на реку и различные элементы благоустройства. Озеленение планируется продолжить весной 2026 года.