Городскую систему теплоснабжения перевели на летний режим работы

Специалисты уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону.

Столичная система теплоснабжения переведена на летний режим работы. Отопительный сезон в Москве прошел в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. По указанию Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону», — отметил Петр Бирюков.

В мае в столице начнутся гидравлические испытания теплосетей — одно из ключевых мероприятий подготовки к новому отопительному сезону. В ходе тестирования, предусматривающего временное отключение горячего водоснабжения, сотрудники ПАО «МОЭК» проверят более 19 тысяч километров тепловых сетей, чтобы выявить и оперативно устранить потенциально ненадежные участки. Всего к предстоящему отопительному сезону планируется подготовить более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

В рамках летних профилактических работ специалисты проведут перекладку трубопроводов с применением современных технологий, профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов, а также обслуживание и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.