Собянин вручил участникам ВОВ памятные знаки «85 лет битвы за Москву»

В канун Дня Победы мэр Москвы Сергей Собянин вручил москвичам – участникам Великой Отечественной войны Екатерине Евдокимовой, Семену Люлько и Владимиру Фомину памятные нагрудные знаки «85 лет битвы за Москву», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Дорогие друзья, уважаемые Екатерина Ивановна, Семен Яковлевич, Владимир Николаевич, рады вас видеть в добром здравии здесь, в этом торжественном зале, и поздравить вас с праздником нашей Великой Победы. И еще одна дата, которая исполняется в этом году: 85 лет Битвы под Москвой. Героическое, историческое событие, участниками, которого были вы. Вы строили оборонительные сооружения, защищали Москву от налетов вражеской авиации, вставали в ряды ополчения. Вы своей грудью прикрыли и защитили Москву. От имени москвичей и себя лично – глубокая вам благодарность. Вы прошли от Москвы до Берлина, прошли всю войну, слава Богу, остались живыми и здоровыми. И после войны вложили свой труд, энергию и талант в восстановление Москвы и нашей страны. Мы гордимся вами, и я с большим удовольствием сегодня вручу вам нагрудный знак «85 лет битвы за Москву». Спасибо вам огромное. Низкий вам поклон, дорогие друзья», – сказал Собянин.

Мэр поблагодарил ветеранов за то, что, несмотря на возраст, они занимают активную жизненную позицию и помогают воспитывать подрастающее поколение.

В декабре 2026 года исполняется 85 лет с начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, по случаю юбилея правительство столицы учредило памятный нагрудный знак «85 лет битвы за Москву», который вручается ветеранам Великой Отечественной войны из числа: лиц, награжденных медалью «За оборону Москвы»; военнослужащих, принимавших непосредственное участие в обороне Москвы с 19 октября 1941 года по 20 апреля 1942 год; лиц, непрерывно трудившихся на предприятиях, в организациях и учреждениях города Москвы в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 год.

Ожидается, что награды будут удостоены более 150 ныне здравствующих ветеранов.