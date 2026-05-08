Собянин накануне Дня Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне Дня Победы принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Также в церемонии принимали участие военный комендант Москвы, генерал-лейтенант Евгений Селезнев, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, а также представители кадетского движения города.

В начале военнослужащие Преображенского полка вынесли венки из еловых ветвей, украшенные лентами, а также белыми и красными гвоздиками. Их установили перед Вечным огнем. Затем присутствующие почтили память погибших в боях за Родину минутой молчания. После прозвучал гимн России.

Церемония завершилась прохождением роты Почетного караула в сопровождении игры военного оркестра, передает агентство городских новостей «Москва».

9 мая Россия отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Москве подготовили большую программу мероприятий, посвященных этой дате. Гости смогут послушать концерты, потанцевать под звуки духового оркестра, принять участие в различных мастер-классах и спортивных занятиях, посмотреть театрализованные представления и фильмы о героях, а также погулять по весенней столице. Посетить события можно с семьей или с друзьями.