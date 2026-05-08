Синоптик Шувалов: потепление в Москве начнётся к концу выходных

Сегодня, 8 мая, в Москве можно ожидать температуру на уровне +14 °C и небольшой накрапывающий дождь, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На День Победы 9 Мая также будет облачность, но вероятность осадков стремится к нулю. Возможно, парад пройдёт без дождя», — поделился он.

По его словам, небольшой дождь ожидается 10 мая к вечеру и в ночь на 11 мая.

«Что касается температуры, то 9 и 10 мая она будет около +14 °C. 11 мая дожди закончатся, и температура поднимется до +17 °C. А 12 мая, когда все выйдут на работу, уже будет больше +20 °C», — подытожил он.

Ранее россиян предупредили, что 8 мая будет сокращённым рабочим днём.