Сергунина анонсировала 20-ю столичную акцию «Ночь в музее»

С 16 на 17 мая в столице пройдет ежегодная акция «Ночь в музее». Для жителей и гостей города подготовили экскурсии и лекции, концерты и спектакли, выставки и творческие встречи. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Акцию проведут в столице в юбилейный, 20-й раз. Она объединит 170 площадок, среди которых музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», биокластер на ВДНХ и многие другие, — подчеркнула Сергунина.

Программа начнется в новом здании Московской государственной картинной галереи народного художника России Василия Нестеренко. Здесь прочтут стихотворения известных поэтов, таких как Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Александр Блок, Валерий Брюсов, Борис Пастернак.

Государственный музей А.С. Пушкина приглашает всех желающих на экскурсию «Экспозиция на Пречистенке. История, тайны, открытия», а вГосударственном музее обороны Москвы расскажут о подвиге героев-панфиловцев во время Великой Отечественной войны.

ВДНХ 9 и 10 мая приглашает на программу ко Дню Победы. Жителей столицы и туристов будет ждать исторический маршрут, объединяющий шесть площадок. Маршрут начнется у арт-объекта «Говорит Москва» у главного входа, посвященного началу Великой Отечественной войны.