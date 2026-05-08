Платформа «Активный гражданин — детям» подготовила викторину ко Дню Победы

Накануне Дня Победы платформа «Активный гражданин — детям» приглашает юных москвичей присоединиться к познавательной викторине, посмотреть новую видеоисторию о Государственном музее обороны Москвы, подведомственном столичному Департаменту культуры, и стать участниками онлайн-игры «Крылья Победы». Мероприятия помогут ребятам больше узнать о Великой Отечественной войне, мужестве и героизме защитников и жителей столицы.

Новая видеоистория из цикла «Куда идем после школы?» познакомит ребят с экспозицией Государственного музея обороны Москвы. Дети узнают о важных фактах Битвы за Москву и подвиге простых жителей, учителей, рабочих и даже подростков, которые вместе с солдатами встали на защиту родного города. Юные москвичи увидят архивные фотографии, детские рисунки и письма защитникам. Кроме того, ребята познакомятся с героями, память о которых хранит музей.

В видеоистории ребятам покажут вагон поездов, которые в годы Великой Отечественной войны помогали снабжать фронт провиантом и оружием, а также перевозить солдат. Юные зрители увидят зенитную пушку, с помощью которой в военное время отражали авиационные налеты.

С самолетами, которые участвовали в воздушных боях, юных «активных граждан» познакомит онлайн-игра «Крылья Победы». Детям предстоит примерить на себя роль сборщиков летательных аппаратов: с движущегося конвейера нужно переносить подходящие детали на макет и собирать модели легендарных советских самолетов. На сборку каждой позиции у ребят будет полторы минуты, при выборе деталей на каждом из 10 уровней можно сделать до пяти ошибок.

Игра тренирует логику, внимание и усидчивость, но главное — знакомит подрастающее поколение с техникой, которая помогла одержать Великую Победу. После успешной сборки моделей на игровом поле появятся информационные таблички. Нажав на них, дети смогут узнать интересные факты о военных самолетах: например, о моноплане смешанной конструкции, часть деталей которого была изготовлена из дерева, или о курсирующем за линию фронта к партизанам транспортно-пассажирском самолете и штурмовике, прозванном конструкторами «летающим танком», передает официальный сайт мэра Москвы.

Павильон «Макет Москвы» с 9 по 11 мая подготовил насыщенную программу для жителей и гостей столицы. Посетителей ждут лекции, экскурсии, викторины и другие мероприятия, которые расскажут о подвигах героев Великой Отечественной войны.