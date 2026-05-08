Московские школьники пройдут профориентацию в ведущей ИТ-компании

Для московских школьников запустили профориентационный проект по информационным технологиям в одной из крупнейших ИТ-компаний страны. Ученики 7–11-х классов познакомятся с профессиями в сфере информационных технологий и попробуют себя в каждой из них ― от разработчиков до дизайнеров. Это поможет им определиться с выбором будущей специальности в области современных технологий. Первыми к проекту присоединились девятиклассники, сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

— В рамках проекта школьники, которые заинтересованы поступить в ИТ-класс и строить будущую карьеру в индустрии информационных технологий, пройдут тесты по ИТ-специальностям и встретятся с экспертами, которые расскажут об особенностях профессий. Такая программа поможет юным москвичам осознанно подойти к выбору дальнейшей образовательной траектории и будущей специальности, — отметили в пресс-службе ведомства.

Профориентационные занятия для школьников будут проходить на базе «Яндекс Музея». Сначала школьники пройдут тест-игру, которая поможет им определиться с направлением будущего профессионального развития в сфере ИТ — от разработки до маркетинга. Затем школьники углубятся в каждое направление и отработают базовые навыки по специальностям в мини-играх, которые пройдут в четырех интерактивных зонах музея, разделенных по ключевым направлениям в ИТ: разработке, менеджменту, работе с данными и креативным профессиям.

Проект рассчитан на долгосрочный период. В перспективе в программу внедрят циклы встреч с экспертами «Яндекса». Разработчики, аналитики данных, ML-инженеры и другие специалисты поделятся личными историями о профессии, расскажут о реальных задачах и ответят на вопросы школьников. Записи встреч будут доступны в онлайн-формате.

До конца учебного года профориентационные занятия посетят более 500 учеников.

— Современные школьники активно интересуются IT, но часто представляют эту сферу довольно абстрактно. Наша задача — дать им возможность буквально прикоснуться к профессии, понять, что стоит за словами «аналитик» или «дизайнер». При этом мы старались сделать форматы мастерской не академическими, а более легкими и живыми. Музей — своего рода старший друг, к которому можно прийти за советом, — говорит Наталия Новикова, директор «Яндекс Музея».

Сегодня в Москве действует шесть направлений предпрофессионального образования. Это инженерные, медицинские, ИТ-, предпринимательские, психолого-педагогические и медиаклассы. Они открыты более чем в 70 процентах столичных школ. В таких классах учатся около 47 тысяч ребят. Всего доля учеников предпрофклассов превышает 40 процентов от общего числа старшеклассников.

За 10 лет предпрофессиональные классы выпустили около 100 тысяч детей. Обучение сопровождает масштабная программа профориентации, которую совместно реализуют школы, колледжи, вузы и индустриальные партнеры — компании и учреждения столицы. Все это помогает старшеклассникам выбрать будущую профессию, познакомиться с интересующей отраслью и подготовиться к поступлению в вуз по профильному направлению.

Обучение в предпрофессиональных классах способствует ранней профориентации школьников и соответствует задачам проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».