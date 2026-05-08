Москва выставила на торги три коммерческих помещения на Мясницкой улице

На торги выставлено три коммерческих помещения свободного назначения, расположенных на ул. Мясницкая в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

«В январе – марте 2026 года ЦАО традиционно вошел в пятерку округов – лидеров по количеству реализованных помещений для бизнеса на торгах. Здесь с аукционов ушло 27 лотов, а всего в столице за этот период реализовали более 250 объектов. Интерес предпринимателей и инвесторов к этой части Москвы остается стабильным – здесь сосредоточен наибольший поток как пешеходов, так и автомобилистов. Это создает благоприятные условия для развития бизнеса и перспективы для дальнейшего расширения. Сейчас на торгах доступно три помещения рядом со станцией метро «Чистые пруды» на ул. Мясницкая. Их площадь составляет от 44,3 до 73,3 кв. м. Благодаря свободному назначению они подойдут для открытия небольшой частной языковой школы, салона красоты или творческой студии для проведения мастер-классов», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

Уточняется, что помещения расположены по адресу: ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3. Они находятся на четвертом этаже здания, относящегося к исторически ценным градоформирующим объектам. Продавцом недвижимости выступает департамент городского имущества Москвы.

Прием заявок на участие в торгах завершится 25 мая, а аукционы пройдут 3 июня на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.