В Музее Г.О.Р.А. отметят День черноморского флота

13 мая, в День Черноморского флота, в филиале Музея Победы — Музее Г.О.Р.А. пройдет праздничная программа. Москвичей и гостей столицы приглашают на экскурсии, концерт, танцевальный флешмоб и кинопоказы.

— В 12:00 около Памятника военным морякам, погибшим в битве под Москвой в 1941-1942 годах, состоится торжественный митинг в честь дня воинской славы. Перед гостями выступят ветераны Военно-морского флота и другие почетные гости, а также прозвучат песни военных лет в исполнении творческих коллективов Московского городского педагогического университета и Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, — отметили в Музее Победы.

В 12:30 всем желающим предложат принять участие в танцевальном флешмобе и исполнить знаменитый матросский танец «Яблочко». После завершения флешмоба, в 13:00, участников мероприятия пригласят на экскурсии по Музею Г.О.Р.А. Посетители смогут познакомиться с уникальной коллекцией техники, в том числе — увидят головной катер «Комсомолец» проекта 123, который 12 марта 1941 года был зачислен в состав Черноморского флота и принимал участие в героических сражениях на Черном море.

В течение всего дня в филиале музея на Поклонной горе пройдет серия кинопоказов, посвященных российскому флоту. В 10:30 на главной сцене покажут документальный фильм «Битва за океан» о противостоянии военно-морскому флоту США в 1980-х годах, в 13:50 можно будет посмотреть киноленту «Трое с площади Карронад» по одноименной повести Владислава Крапивина, рассказывающей о дружбе, морской романтике и взрослении, а в 18:00 гостям культурной площадки представят 3-серийный фильм «Святой воин адмирал Федор Федорович Ушаков».