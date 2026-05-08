В сервисе «Библиотеки Москвы» доступны книги о Великой Отечественной войне

В столичном Департаменте информационных технологий рассказали о книгах о Великой Отечественной войне, которые можно найти и забронировать в сервисе «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru.

В столичных читальнях представлены как художественные книги, так и исторические произведения, которые будут интересны читателям разного возраста.

Среди них «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, «Четвертая высота» Елены Ильиной, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого и многие другие.

Пользователи сервиса смогут найти работу российского историка и политолога Анатолия Уткина «Русские во Второй мировой войне».

Это фундаментальное исследование, проведенное на основе огромного количества фактических материалов. Помимо событий Второй мировой войны, из книги можно узнать о предвоенной обстановке.

Автор проанализировал расстановку сил на международной арене и описал формирование гитлеровского блока держав «оси» и попытки СССР сдержать войну, уточнили на сайте мэра Москвы.

Ранее в ведомстве сообщили, что сервис «Библиотеки Москвы» работает на портале mos.ru уже пять лет. За это время пользователи забронировали с его помощью более 1,1 миллиона изданий.