Парад Победы покажут на 34 тысячах экранов в транспорте Москвы

Прямая трансляция парада Победы с Красной площади 9 мая будет транслироваться на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, событие впервые охватит и пассажиров пригородных маршрутов проекта "Москва-область". Увидеть парад можно будет не только в городе, но и на подъезде к нему.

Помимо самой трансляции пассажиров ждет тематический эфир. С 8 по 14 мая на экранах расскажут о роли московского метро в годы войны и о станциях, архитектурное оформление которых посвящено Победе. Отдельной строкой в эфире пойдет рассказ о памятниках участникам Великой Отечественной войны.

По решению Владимира Путина в зоне СВО объявлено праздничное перемирие, которое продлится 8 и 9 мая. В Минобороны РФ предупредили, что российская армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы.