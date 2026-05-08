Более 4,4 тысячи подъездов жилых домов обновили в столице за два месяца

Всего в этом году планируется обновить 15,7 тысячи подъездов.

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали за март — апрель более 4,4 тысячи подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 15,7 тысячи подъездов, работы уже выполнены в 4,4 тысячи», — отметил Петр Бирюков.

В обязательный перечень работ входит косметический ремонт, включая покраску входных групп, потолков и стен, а также обновление облицовки. Специалисты убирают электрическую проводку в специальные короба, обновляют почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции.

При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек с номером этажа и подъезда, а также осветительных приборов.

О датах начала ремонтных работ жителей уведомляют заранее: необходимые сведения размещают на информационных стендах и в местах общего пользования.

