Стало известно, когда в Москве откроется купальный сезон

Купальный сезон в Москве в 2026 году откроется не раньше конца мая. Об этом "Москве 24" рассказала ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.

По ее словам, чаще всего в средней полосе России купаться можно начинать на следующий день после Троицына дня. В этом году он выпадает на 31 мая.

Синоптик отметила, что в последние дни температура воды повысилась на фоне теплой погоды, однако, вскоре она вновь понизится из-за ожидаемого похолодания. Сезон при этом открывается тогда, когда значения достигнут +16–17 градусов.

"Но это не купание, как в Черном море: при такой температуре получится только окунуться, охладиться", – заключила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец накануне говорил, что аномально теплая погода с температурой до +30 °C завершилась в Москве. По словам метеоролога, накануне сразу на 12 метеостанциях европейской части России зафиксировали температурные рекорды. Новые максимумы были установлены в пяти областных центрах: в Смоленске воздух прогрелся до +27 °C, в Нижнем Новгороде — до +27,1 °C, в Калуге — до +28,9 °C, в Туле — до +29,7 °C, а в Орле — до +29,1 °C. Все предыдущие рекорды держались с 1967 года.