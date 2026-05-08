В Москве и области сегодня ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами.

По данным Гидрометцентра, воздух в столице прогреется до 16-18 градусов, в Подмосковье — от 16 до 21-го. Ветер северо-западный, от пяти до десяти метров в секунду, при грозе порывы могут достигать пятнадцати. Атмосферное давление составит семьсот сорок девять миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о наступлении так называемых «черёмуховых холодов». По его словам, они пройдут без снега и заморозков и задержатся всего на несколько дней. Уже с началом новой рабочей недели похолодание сменится умеренным майским теплом.