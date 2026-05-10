Когда в Москву вернется летняя погода

Лето придет в Москву во второй половине мая. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

© РИА Новости

"Мне кажется, что вторая половина мая будет очень похожей на летнюю погоду", - сказал Шувалов.

Так он ответил на вопрос агентства о том, когда в Москве наступит лето.

Ранее четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года. Воздух прогрелся до +27,4 градуса.

В Подмосковье в тот же день температура воздуха побила рекорд 59-летней давности. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в этот день на территории Московской области впервые в этом году столбики термометров достигли отметки в +30 градусов.

Между тем уже 9 мая в Москве температура воздуха понизилась.