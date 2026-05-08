Синоптики назвали сроки возвращения в Москву 30-градусной жары

Такая температура вновь будет фиксироваться в столице летом, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пятидневное «метеорологическое» лето закончилось до лучших времён. 30-градусная жара вернётся теперь только в календарном лете», — написал Тишковец в своём Telegram-канале.

Синоптик ранее дал прогноз погоды на День Победы в Москве. Днём 9 мая воздух в столице прогреется до +15, будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Нижняя граница облачности будет находиться на 470-650 метрах и выше, что позволит провести воздушную часть парада.