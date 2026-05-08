Москвичам назвали срок старта купального сезона

В 2026 году купальный сезон в Москве стартует не раньше конца мая. Об этом рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24».

Специалист напомнила, что сезон считают открытым, когда вода прогревается до плюс 16-17 градусов — долго находиться в такой воде не получится, но можно будет ненадолго окунуться. Обычно в средней полосе России начинают купаться на следующий день после Троицына дня, который в текущем году выпадет на 31 мая.

«Скорее всего, так и произойдет», — заявила синоптик.

Она добавила, что в последние три-четыре дня температуры воды в столице выросла на фоне потепления, однако во время похолодания, которое скоро наступит в регионе, она снова понизится.

Ранее стало известно, что летом 2026 года в Москве и области может наступить аномальная жара. Согласно прогнозам, температура превысит климатическую норму, но несильно — максимум на 1 градус.