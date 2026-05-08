Гостей «Московской весны» ждет особая программа мастер-классов к 9 Мая

Фестиваль «Московская весна» предлагает особую программу, приуроченную ко Дню Победы. В эти дни площадки становятся пространством памяти, уважения и живого диалога с историей.

Через мастер-классы по ремеслам, науке, творчеству и кулинарии гости всех возрастов знакомятся с подвигом страны, героизмом фронта и тыла, сохраняя память о Великой Отечественной войне.

В проезде Серебрякова заработает шале «Фронтовой подвижный госпиталь», где участники знакомятся с основами первой медицинской помощи, уходом за ранеными и бытом военных медиков. 9 мая в 13:00 для гостей пройдет мастер-класс «Чемоданчик медика». Участники узнают о правилах оказания первой помощи и сделают игрушечный докторский чемоданчик. В 15:00 посетители изготовят фетровые материалы для лечения и обсудят, что необходимо делать при оказании первой помощи, а в 16:00 пройдет открытый урок «Анатомия», посвященный устройству человеческого тела.

10 мая в 14:00 дети детей научат пеленанию, в процессе ребята освоят простые и полезные навыки заботы. 11 мая в 17:00 вновь пройдет мастер-класс «Чемоданчик медика», в 18:00 участники сошьют медицинский халат для юного доктора.

На улице Стартовой будет открыта «Полевая редакция», где память о войне сохраняется через слово, изображение и личные истории. 9 мая в 13:00 и 16:00 пройдет занятие «Летопись времен»: участники создадут памятный фотокубик. В 14:00 гости оформят авторский боевой листок, посвященный своим родным — прадедам и прабабушкам, участникам Великой Отечественной войны.

10 мая в 13:00 и 17:00 посетители сделают стенгазеты памяти о подвигах советских моряков, а с 18:00 до 18:45 состоится мастер-класс «Поэзия Победы», где участники оформят дневник стихотворений, основанный на поэзии Ольги Берггольц. 11 мая в 14:00 и 17:00 пройдет специальный выпуск «Газеты Победы», посвященный героям войны.

На улице Вешняковской программа будет сосредоточена на инженерном мышлении и научной практике. 9 мая в 13:00 пройдет мастер-класс «Авиация России: крылья будущего», посвященный вкладу регионов страны в развитие авиационной техники, с созданием и печатью 3D-модели летательного аппарата. В 14:00 участники знакомятся с именем Сергея Королева и сделают 3D-модель космического объекта.

10 мая в 15:00 всех приглашают на занятие «Великая техника Победы». Гости изучат легендарные образцы военной техники и создадут их модели на 3D-принтере. В 16:00 будет работать аэродинамический комплекс «Планер Победы», а 11 мая в 17:00 участники соберут шифровальную машинку «Цезарь», знакомясь с основами криптографии военных лет. В 18:00 пройдет мастер-класс по созданию модели моста, посвященный инженерным решениям и устойчивым конструкциям.

На улице Матвеевской программа будет обращена к теме природы и заботы о жизни. 9 мая в 14:00 и 16:00 участники создадут ботанический дневник растений, которыми спасали людей в годы войны. 10 мая в 16:00 и 18:00 пройдет занятие «Зеленая аптека», посвященное лекарственным растениям партизанских аптечек. 11 мая в 14:00 и 17:00 гости создадут композиции из цветов и трав.

Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец. Музыка Победы» проходит с 27 апреля по 27 мая в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». В этом году акция посвящена известным мелодиям и песням о ВОВ.