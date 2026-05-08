Стало известно, какие улицы будут закрыты для движения в столице 9 мая

В субботу, 9 мая, будут закрыты для движения транспорта несколько улиц и набережных в центре столицы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

© Вечерняя Москва

Так, движение закроют на Тверской улице — от улицы Моховая до Тверского бульвара, Моховой улице — от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, Большой Никитской улице — от улицы Моховая до Романова переулка и улице Петровка — от Дмитровского переулка до Театрального проезда.

Также нельзя будет проехать по Садовнической улице — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, Гончарной набережной — от Гончарного проезда до Котельнической набережной, Садовнической набережной — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста и Пречистенской набережной — от Кремлевской набережной до Соймоновского проезда.

Движение для транспорта перекроют в этот день на улицах Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка, а также набережных Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская.

Во всех местах, где будут действовать ограничения, нельзя будет припарковаться. При этом часть подземных переходов на Тверской улице также могут закрыть, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что 9 мая на северо-востоке Москвы начнет работу новый магистральный маршрут. Кроме того, изменятся еще семь маршрутов наземного транспорта. С 9 мая в городе также запустится новый магистральный маршрут м58 от ВДНХ до Алтуфьевского шоссе.

С 6 мая по МЦД-4, а также по Горьковскому и Киевскому направлениям будет ходить тематический «Поезд Победы», посвященный подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.