Собянин сообщил об уничтожении уже 109 БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили два украинских БПЛА, летевших в направлении Москвы. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

— Силами ПВО Минобороны уничтожено два дрона, летевших на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

Сбитый беспилотник стал 109-м за последнее время.

Днем ранее украинский БПЛА нанес удар по одному из промышленных предприятий в Пермском крае, в результате атаки никто не пострадал. В связи с произошедшим губернатор региона Дмитрий Махонин призвал местных жителей отправляться в укрытие при включении локальных систем оповещения.

Вечером 7 мая силы ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ над РФ за четыре часа. Российские войска сбили вражеские дроны над Калужской, Воронежской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.