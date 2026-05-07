Собянин: отражена атака еще двух БПЛА

Нейтрализована атака еще 2 беспилотников, которые летели в сторону Москвы вечером в четверг, 7 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

© телеграм-канал "Минобороны России"

По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Дроны начали атаковать Москву в ночь на 7-е число. На данный момент уничтожен уже 61 БПЛА.

В связи с этим в аэропорту Внуково введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.