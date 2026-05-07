Из Москвы-реки выловили 25-килограммового сома

Вечером 7 мая рыбаки выловили в Москве-реке сома весом около 25 килограммов. Об этом РИА Новости рассказал очевидец Владимир Нишуков.

По словам Нишукова, он проезжал примерно около шести вечера по набережной в районе Киевского вокзала и заметил небольшую толпу — около шести человек. Как выяснилось, рыбаки уже в течение долгого времени вытаскивали рыбу из воды.

«Оказалось, что уже час там мужики тянут сома. При мне они его вытащили, что запечатлено на видео», — рассказал Нишуков.

На записи, которую предоставило агентство, видно, как участники рыбалки тянут крупную добычу из реки. Очевидец уточнил, что рыбаки оценили вес улова примерно в 25 килограммов и в целом не смогли объяснить, что именно они будут делать с рыбой дальше.

Некоторые прохожие интересовались возможной ценой рыбы. На это рыбаки заявили, что продавать ее они точно не будут, добавив, что стоимость может составлять порядка восьми тысяч рублей.

В завершение очевидец отметил, что вся рыба, которая водится в Волге, водится и в Москве-реке.

