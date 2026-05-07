Синоптик рассказал о резком похолодании в Москве

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал о резком похолодании в Москве, которое ожидается с 8 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Голубева, похолодание может задержаться в столице до 12 мая. В этот период температура воздуха в Москве опустится примерно на 9C° — от +18C° до +15C°. Синоптик уточнил, что это ниже климатической нормы.

«В выходные температура будет даже ниже климатической нормы из-за прихода холодной арктической воздушной массы, которая задержится в Москве до 12 мая», — заявил он.

Голубев добавил, что в выходные ожидается облачная погода с небольшими осадками. Температура воздуха составит от +13C° до +15C°.

Ранее в Москве потеплело до +30C°.