Москва приблизится к новому метеорекорду 7 мая

В четверг, 7 мая воздух в Москве может прогреться до рекордных плюс 29 градусов — подобный показатель близок к рекордному.

Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

— Рекорд на 7 число — 29,2 градуса, 1967 год. По Москве у нас 25-27 звучит, мы рассчитываем, что будет не больше 29, — цитирует специалиста ТАСС.

Эксперт добавила, что наиболее вероятный прогноз для этого дня — 26 градусов, что еще дальше от рекорда.

При жаркой погоде салон автомобиля очень быстро нагревается. Человеку достаточно 10–15 минут, чтобы получить тепловой удар, рассказала врач-кардиолог флагманского центра «Будь здоров» Татьяна Маклакова.

Кроме того, специалисты также предупредила о том, что слишком резкое изменение погоды в мае может вызвать волну инсультов и гипертонических кризов. От жары чаще всего страдают пожилые люди, так как они имеют сопутствующие заболевания.

есной солнце становится особенно опасным для глаз. Ультрафиолет активно воздействует на роговицу, хрусталик и сетчатку, утверждает специалист офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина.