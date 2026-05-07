Синоптик Макарова: Москва приблизится к новому метеорекорду 7 мая
В четверг, 7 мая воздух в Москве может прогреться до рекордных плюс 29 градусов — подобный показатель близок к рекордному.
Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
Эксперт добавила, что наиболее вероятный прогноз для этого дня — 26 градусов, что еще дальше от рекорда.
При жаркой погоде салон автомобиля очень быстро нагревается. Человеку достаточно 10–15 минут, чтобы получить тепловой удар, рассказала врач-кардиолог флагманского центра «Будь здоров» Татьяна Маклакова.
Кроме того, специалисты также предупредила о том, что слишком резкое изменение погоды в мае может вызвать волну инсультов и гипертонических кризов. От жары чаще всего страдают пожилые люди, так как они имеют сопутствующие заболевания.
есной солнце становится особенно опасным для глаз. Ультрафиолет активно воздействует на роговицу, хрусталик и сетчатку, утверждает специалист офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина.