Парк «Зарядье» приведут в порядок к летнему сезону

Парк «Зарядье» приводят в порядок к летнему сезону. Здесь высадят деревья и кустарники, а также обновят скамейки, урны и посадочные места большого и малого амфитеатров, отремонтируют стеклянную кору.

Стеклянная кора — один из ярких архитектурных объектов парка «Зарядье». Его общая площадь составляет более восьми тысяч квадратных метров. Конструкция размещена над уличным открытым амфитеатром и состоит из 2,6 тысячи стеклянных панелей, из них 150 оснащены солнечными батареями.

Это первое в мире сооружение, которое держится на металлических опорах и не имеет несущих стен. При его проектировании были применены современные способы математического моделирования. Например, специалисты Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени В.А. Кучеренко провели испытания в аэродинамической трубе и получили экспериментальные данные по распределению среднего и пикового давления на нижние и верхние поверхности коры, а также расчеты по распределению осадков для создания дополнительных опор.

Конструкция не препятствует поступлению свежего воздуха, светопрозрачная поверхность защищает растения от осадков, а уникальная геометрия сооружения защищает от ветра и позволяет поддерживать необходимый уровень температуры. Кроме того, за счет системы туманообразования в летний период внутри купола температура снижается на 5–10 градусов относительно уличной.

Этой зимой специалисты выполнили комплексный ремонт электродвигателей открывающихся фрамуг — окон на стеклянном куполе, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также с 8 по 12 мая гости парка «Зарядье» смогут посмотреть новый тематический сюжет «История в движении», посвященный Дню Победы.