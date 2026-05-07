Москвичей предупредили о грозе с дождем и градом

В четверг, 7 мая, в Москве ожидается гроза с дождем и градом. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, сегодня город будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, который медленно опускается с севера. Кратковременные дожди с грозами, продолжил он, пройдут во второй половине дня. На некоторые районы при этом обрушатся ливни и град диаметром до двух-четырех миллиметров.

Что касается температуры, днем воздух в Москве прогреется до 27 градусов тепла, добавил Леус.

Накануне в Москве стартовал сезон гроз. Если в середине апреля грозы гремели лишь местами, то последнюю зафиксировали метеостанции всех столичных аэропортов. Кроме того, ее застали в Дмитрове, Клину, Можайске и Павловском Посаде.