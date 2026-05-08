Мероприятия ко Дню Победы пройдут во всех районах Москвы

9 мая наша страна отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Москве подготовили большую программу мероприятий, посвященных этой дате. Гости смогут послушать концерты, потанцевать под звуки духового оркестра, принять участие в различных мастер-классах и спортивных занятиях, посмотреть театрализованные представления и фильмы о героях, а также погулять по весенней столице. Посетить события можно с семьей или с друзьями.

Мероприятия пройдут во всех административных округах столицы. День Победы дарит возможность выразить благодарность ветеранам и почтить память тех, кто ценой жизни защищал Родину.

Больше информации о мероприятиях в Москве, посвященных Дню Победы, можно получить в специальном лендинге на портале mos.ru.

Большую праздничную программу к 9 Мая подготовил Музей Победы на Поклонной горе(площадь Победы, дом 3). Вход в учреждение будет бесплатным, за исключением экспозиций «Подвиг народа», «Битва за Москву. Первая победа!» и диорамного комплекса экспозиции «Путь к Победе».

В Парке Горького в розарии, садовой комнате «Партизанка» и на лужайке у площадки «Рестопаркинг» состоятся ежегодные встречи ветеранов. На танцевальной площадке центральной аллеи с 14:00 до 17:00 можно будет присоединиться к балу Победы, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 мая в столице на площади Победителей у Музея Победы пройдет парад кадетского движения «Не прервется связь поколений». В 2026 году в нем примут участие более семи тысяч человек, в том числе свыше трех тысяч столичных кадет.