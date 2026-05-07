Сергей Собянин рассказал о профилактике Вечного огня в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы специалисты Мосгаза провели профилактику Вечного огня в Александровском саду.

Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Традиционно московские газовщики следят за непрерывной работой Вечного огня с момента его зажжения в 1967 году. Это не только профессиональная задача, но и особая миссия предприятия. Ее доверяют только лучшим сотрудникам», — написал Мэр Москвы.

Перед началом работ пламя переносят на временную горелку — уменьшенную копию основной конструкции. Затем специалисты поднимают бронзовую звезду, проверяют системы подачи газа и автоматического розжига, а также состояние остального оборудования.

Подобные работы сотрудники Мосгаза провели на «Аллее памяти» Донецкого высшего общевойскового командного училища и в населенных пунктах Андреевка, Любовка и Доля. Московские газовщики восстановили мемориалы и продолжают следить за ними.