Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

В Москве и Подмосковье на майских праздниках ожидается около плюс 17 градусов и осадки. О погоде в выходные жителям столичного региона рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, в субботу, 9 мая, прогнозируется облачная погода с небольшим, местами умеренным дождем. В столице в ночные часы столбики термометров покажут шесть-восемь градусов тепла, по области 5-10 градусов, а в дневные — плюс 13-15 и плюс 11-16 соответственно.

Аналогичная погода, продолжила Макарова, будет и в воскресенье, 10 мая: в регионе пройдут кратковременные дожди, а температура ночью составит плюс четыре-девять градусов, а днем плюс 10-15. В понедельник, 11 мая, будет облачным и также с небольшими осадками. В ночные часы ожидается плюс 5-10 градусов, а в дневные воздух прогреется до плюс 12-17.

Специалист уточнила, что осадков за эти дни выпадет немного. Так, 9 мая это может быть один-шесть миллиметров ночью и один-пять днем. Дожди прогнозируются в течение всех праздничных дней, однако умеренные и с перерывами. Макарова добавила, что 10 и 11 мая осадки будут кратковременными и пройдут лишь местами.

Накануне в Москве начался сезон гроз. Если в середине апреля грозы гремели лишь местами, то последнюю зафиксировали метеостанции всех столичных аэропортов. Помимо этого, ее застали в Дмитрове, Клину, Можайске и Павловском Посаде.