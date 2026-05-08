Что посмотреть в Калуге за один день: топ-20 достопримечательностей

В 2026 году исполнилось 65 лет с первого полета человека в космос. В этом году любителям космической тематики и коротких путешествий стоит побывать в Калуге — колыбели космонавтики. Там можно осмотреть дом-музей, где жил и работал ученый Константин Циолковский, прогуляться по экспозициям музея истории космонавтики и посетить выставку о первом полете человека на орбиту в местном филиале РАНХиГС, которую открыли специально к юбилею. «Лента.ру» делится маршрутом по главным космическим, историческим и просто красивым местам города.

Калуга на карте

Как добраться в Калугу

Удобнее всего добираться в Калугу будет москвичам и жителям Центрального Федерального округа: город расположен в 189 километрах от столицы. От Санкт-Петербурга придется преодолеть 706 километров.

Из каких еще городов удобно добираться до Калуги? Тула (106 километров) Орел (210 километров) Брянск (226 километров) Рязань (294 километра) Смоленск (346 километров) Тверь (354 километра) Липецк (398 километров)

На машине

Из Москвы в Калугу можно доехать на автомобиле за 2 часа 51 минуту по Киевскому шоссе через платные участки дорог. По данным Автодора, такая поездка обойдется в 1640 рублей в один конец. Можно двигаться в обход платных участков — тогда время в пути составит от 3 до 4 часов в зависимости от загруженности дорог.

Из Санкт-Петербурга в Калугу ведет трасса М-11 «Нева». С учетом платных участков время в пути составит 7 часов 37 минут, стоимость — 6160 рублей. Бесплатный вариант маршрута можно проложить по трассе М10 «Россия». В зависимости от наличия пробок время в пути по этой дороге составит от 9 до 12 часов.

На поезде

Из Москвы в Калугу можно доехать как на скором поезде, так и на электричке. Время в пути в обоих случаях примерно одинаковое — в районе 3 часов. Стоимость билета на электричку начинается от 790 рублей. Билет на поезд стоит в районе 1200 рублей, но можно найти билеты в купе даже за 679 рублей (выезд ранним утром или поздней ночью).

Из Санкт-Петербурга в Калугу ходит только один прямой поезд в день. Стоимость билетов в зависимости от даты начинается от 2100 рублей, время в пути — почти 13 часов. Иногда в расписании появляются проходящие поезда — лучше мониторить по конкретным датам.

На самолете

В Калуге есть аэропорт, который обслуживает внутренние рейсы по нескольким направлениям. Из Москвы в Калугу долететь не получится — таких рейсов нет. Из Санкт-Петербурга в Калугу самолет вылетает один раз в неделю по вторникам. Время вылета — в районе 16:00 (могут быть отклонения до одного часа в расписании), стоимость билета — от 2320 рублей. Перелет занимает 1 час 35 минут.

Из каких еще городов можно прилететь в Калугу? Казань (от 2 часов 30 минут) Калининград (от 1 часа 45 минут) Сочи (от 3 часов 20 минут) Минеральные воды (от 2 часов 55 минут) Минск (Белоруссия, от 1 часа 5 минут)

Где остановиться в Калуге

В хостеле

Хостелов в Калуге немного, и места в них раскупают довольно быстро. Если хочется выбрать наиболее доступный вариант жилья, то лучше планировать поездку заранее. Кровать в общем номере (в среднем на шесть человек) стоит от 950 рублей за сутки, двухместный номер с одной кроватью в хостеле обойдется примерно в 2100 рублей.

В апартаментах

Выбор квартир и апартаментов с посуточной арендой в городе достаточно богатый. Однушку с дизайнерским ремонтом в центре города можно снять примерно за 3100 рублей в сутки, а просторную двушку с теми же параметрами — за 5000 рублей.

В отеле

Проживание в отеле или гостинице в Калуге нередко может оказаться дешевле, чем в апартаментах или квартире. Стоимость синглов на одну ночь в среднем ниже 3000 рублей, номер на двоих будет стоить около 3500 рублей. А за 4500 рублей в сутки можно даже снять двухместный люкс. Но ценителям красивых интерьеров большинство вариантов на сайтах для бронирования могут показаться не самыми современными.

Краткая история Калуги

Считается, что Калуга была основана в 1371 году. Под этой датой город впервые упоминается в письменном историческом источнике — грамоте литовского князя Ольгерда. В 1389 году Калуга вошла в состав Московского княжества. Тогда город играл роль пограничной крепости.

Ключевое событие истории России — стояние на Угре — произошло в Калуге Да, великое стояние на реке Угре 1480 года произошло на калужской земле. Эта неслучившаяся битва между русским и татаро-монгольским войсками положила конец почти 250-летнему игу Золотой Орды на Руси.

В эпоху Смуты в городе базировалось войско Лжедмитрия I, позже здесь укрывался и Лжедмитрий II вместе с супругой Мариной Мнишек. Второй самозванец погиб в Калуге от руки своего телохранителя. Его похоронили в местной Троицкой церкви, но до наших дней могила не сохранилась.

Город утратил статус приграничной крепости после воссоединения Украины с Россией в XVII веке. В начале XVIII века Калуга вошла в состав Московской губернии, а в 1944 году — стала центром Калужской области.

Калуга и космонавтика Калугу называют колыбелью космонавтики, так как именно здесь жил и трудился основоположник этой науки Константин Циолковский. 13 июня 1961 года город посетил первый в истории космонавт Юрий Гагарин. Свой визит он нанес спустя всего два месяца после легендарного полета.

«Космические» достопримечательности

Дом-музей Константина Циолковского

Где находится: улица Циолковского, дом 79. Время работы: вторник-пятница — с 10:00 до 18:00, суббота-воскресенье — с 10:00 до 19:00, по понедельникам и в последнюю пятницу месяца — выходной. Стоимость посещения: от 150 рублей.

Дом-музей родоначальника космонавтики расположен на окраине города рядом с рекой Окой. В нем ученый прожил 29 лет с 1904 года и создал свои главные труды по авиации, реактивному движению, воздухоплаванию и другим научным направлениям.

Константин Циолковский (1857 — 1935) — российский и советский ученый-самоучка, основоположник теоретической космонавтики и экспериментальной аэродинамики. Циолковский был первым, кто предложил и обосновал использование ракет для полетов на орбиту. Кроме того, ученого интересовали философские аспекты освоения космоса. Он считал, что люди неизбежно выйдут за пределы Земли. Именно Циолковскому принадлежит известная фраза: «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели».

Музей в доме ученого открыли через год после его смерти — в 1936 году. В годы Великой Отечественной войны здание пострадало, но затем все интерьеры, надворные постройки и сад воссоздали в том виде, какими их видел сам Циолковский. В 1967 году, когда в Калуге открыли государственный музей истории космонавтики, дом-музей Циолковского стал его мемориальным отделом.

С большим <...> удовлетворением и волнением побывал в доме, где жил и творил Константин Эдуардович, <...> счастлив, что мне первому удалось осуществить мечту Циолковского, завершить труд многих тысяч людей, готовивших первый полет человека в космос Юрий Гагарин запись в книге посетителей дома-музея Циолковского

Музей истории космонавтики

Где находится: улица Академика Королева, дом 2. Время работы: вторник-пятница — с 10:00 до 18:00, суббота-воскресенье — с 10:00 до 19:00, по понедельникам и в последнюю пятницу месяца — выходной. Стоимость посещения: от 200 рублей.

Это крупнейший в России и первый в мире музей, посвященный освоению космоса. Участие в его создании приняли академик и конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, а также первый в истории космонавт Юрий Гагарин.

>75 тыс. экспонатов хранится в калужском музее истории космонавтики

Здесь можно увидеть образцы первых ракет, настоящие двигатели для космических кораблей и подлинный ракетно-космический комплекс «Восток», который должен был заменить «Восток-1» для первого полета человека в космос в случае неполадок при запуске.

В музее много интерактивных экспонатов и редких исторических документов. А еще есть собственный планетарий, где проводят лекции.

Другие интересные музеи Калуги

Музей-диорама «Великое стояние на угре» Музейное пряничное заведение «Калужское тесто» Музей изобразительных искусств

Исторические достопримечательности

Калужский Кремль

Где находится: точного адреса нет, можно ориентироваться на координаты 54.506667, 36.246667. Время работы: территория открыта круглосуточно. Стоимость посещения: бесплатно.

Впервые Калужский Кремль упоминается в письме-жалобе константинопольскому патриарху Филофею от литовского князя Ольгерда (1371 год). Ольгерд назвал калужский кремль одной из крепостей, несправедливо отнятых Москвой у Литвы. Литовцы обиду держали долго и регулярно совершали набеги.

Вообще в Калуге находится сразу три древние крепости: город несколько раз переносили на новое место. В последний раз это произошло в XVI веке, когда городище построили на берегу Березуйского ручья. Сейчас это место считается историческим центром города.

Деревянные укрепления несколько раз горели и окончательно были уничтожены пожаром 1777 года. После этого крепость не стали восстанавливать — на тот момент кремль уже лишился стратегической функции. Затем срыли и валы. И все же на территории утраченного кремля есть что посмотреть.

Достопримечательности на территории калужского кремля.

Свято-Троицкий кафедральный собор — огромный храм, построенный в XVIII-XIX веках, с крупнейшим в России безопорным куполом. Присутственные места — комплекс административных зданий XIX века на площади Старый торг, которая повторяет своими очертаниями древнюю крепость до ее расширения. Парк культуры и отдыха — благоустроенное и уютное место, где можно отдохнуть и сфотографироваться. Каменный мост — белоснежный арочный путепровод, который построили в XVIII веке по принципу древнеримских мостов. Смотровая площадка — популярная локация для фото, расположенная рядом с каменным мостом.

Улица Театральная

Где находится: примыкает к площади Старый торг на территории несохранившегося кремля. Время работы: открыта для прогулок круглосуточно. Стоимость посещения: бесплатно.

Театральная улица — это калужский Арбат с пешеходной зоной и широким выбором кафе и ресторанов на любой вкус.

Любопытная достопримечательность — скульптура «Грезы о небе». Это памятник Константину Циолковскому, который неожиданно изображает ученого на велосипеде.

История о велосипеде Циолковского «Если вы думаете, что великие ученые рождаются с железной выдержкой, — вы ошибаетесь», — отметила в беседе с «Лентой.ру» калужский гид Ольга Туркова. Константин Циолковский учился кататься на велосипеде, когда ему было уже за сорок. Поначалу он постоянно падал. Ученый даже пожаловался своему знакомому, что никогда не «выучится кататься на двухколеске». Но гений есть гений: сдаваться он не умел. Через год Циолковский купил старый велосипед и уже через два дня после покупки «лихо нарезал круги», продолжила Ольга Туркова. «Позже в заказе из магазина "Торгсин" он прописал скрупулезные требования: руль, изогнутый кверху, колеса никелированные и обязательно насос. Сегодня на улице Театральной можно увидеть скульптуру "Грезы о небе" — ученый, застывший в динамике с двухколесным другом. Тот самый случай, когда упрямство победило», — резюмировала гид.

Одно из красивейших зданий на театральной — старинный Гостиный Двор. Его построили в XVIII веке, здание на первый взгляд кажется более древним. Это неслучайно: фасад проектировали в стиле древнерусской архитектуры, вдохновляясь шедеврами зодчества XV-XVI веков.

Грязная шляпа Гоголя в Гостином Дворе По легенде, однажды по улице Никитской (сейчас — улица Ленина) прогуливался Николай Гоголь, и из-за порыва ветра серая пуховая шляпа упала с его головы прямо в лужу, рассказала Ольга Туркова. Кульминация и развязка этой истории связаны с Гостиным Двором. «Писатель забежал в магазин купца Почапина и купил новую шляпу. А старую, заляпанную грязью, просто оставил в книжной лавке Антипина в Гостином дворе. Казалось бы, конец истории. Но калужские купцы были предприимчивыми, — добавила гид. — Книготорговец Антипин мгновенно смекнул: "Гоголь забыл!" И выставил поношенную шляпу в витрине. Рекламный ход тех лет — а почему бы и нет. Легенда гласит, что толпы зевак осаждали лавку, желая увидеть реликвию. Вот так грязный аксессуар превратился в первый в городе звездный артефакт».

Церковь Николая Чудотворца на Козинке

Где находится: улица Николо-Козинская, дом 33. Время работы: с 07:00 до 19:00. Стоимость посещения: бесплатно.

Церковь святителя Николая-чудотворца изначально тоже была расположена на территории кремля. В 1775-1779 годах ее перенесли на нынешнее место — в Козью слободку, где на пожертвования прихожан построили каменный храм.

Особенности храма — колокольня в стиле древнерусского зодчества и три яруса, увенчанные украшенным червонным золотом шлемообразным куполом.

Природные достопримечательности

Яченское водохранилище

Где находится: вдоль Яченской набережной, можно ориентироваться на координаты 54.521847, 36.226899. Время работы: открыто для прогулок круглосуточно. Стоимость посещения: бесплатно.

Набережная Яченского водохранилища хорошо благоустроена. Здесь после долгой прогулки можно передохнуть на лавочке с видом на воду, пока дети развлекаются на оборудованной для них площадке, или позаниматься спортом на открытом воздухе — тренажеры тоже есть.

Калужский бор

Где находится: можно ориентироваться на координаты 54.532653, 36.198073. Время работы: открыт для прогулок круглосуточно. Стоимость посещения: бесплатно.

Это лесной массив с ровными корабельными соснами. Возраст большинства деревьев в нем — 180-200 лет, но первое упоминание о боре в летописях относится еще к 1626 году. Когда-то он служил в качестве естественной преграды от врагов. На территории бора нашли следы первых жителей калужской земли — остатки селений вятичей XI-XIII веков.

На территории бора есть пять небольших болот, где растет клюква и голубика. Там можно встретить белок, зайцев, косуль, разных птиц. Но далеко вглубь лучше не заходить: в лесу также водятся лисы, кабаны и лоси, встреча с которыми может быть опасна.

Красивые места за городом

Свято-Тихонова пустынь

Где находится: село Льва Толстого, улица Советская, дом 19. Время работы: с 07:00 до 19:00. Стоимость посещения: бесплатно.

Тихонова пустынь — это мужской монастырь с многовековой историей. Его основал в XV веке Тихон Медынский (причислен к лику святых). В монастыре до сих пор хранятся мощи основателя.

В XIX веке Тихонова пустынь была одной из самых популярных обителей в стране — паломники массово съезжались в монастырь, чтобы приложиться к мощам и попить воды из источника ради исцеления от болезней.

На территории монастыря также работают духовно-исторический музей и музей-диорама «Великое стояние на Угре в 1480 году».

Полотняный завод

Где находится: поселок Полотняный завод, улица Трудовая, дом 2а; улица Спортсмена, дом 8. Время работы: со вторника по воскресенье с 08:30 до 18:00. Стоимость посещения: от 100 рублей.

Музей-заповедник «Полотняный завод» включает усадьбы двух дворянских родов — Гончаровых (жена поэта Александра Пушкина Наталья Гончарова была представительницей этого рода) и Щепочкиных. Афанасий Гончаров и Григорий Щепочкин были компаньонами купца Тимофея Картамышева — первого владельца завода парусных полотен для кораблей, открытого на этой земле в 1718 году по указу Петра I. После смерти купца они унаследовали завод и построили рядом с ним усадьбы.

Усадьба Гончаровых — это роскошное здание, похожее на дворец. Там сохранились подлинная мебель и картины, которые окружали владельцев дома при жизни. В этом доме регулярно проводят пушкинские чтения и «дворянские» балы. Усадьба Щепочкиных меньше и выглядит гораздо скромнее.

Арт-парк «Никола-Ленивец»

Где находится: деревня Никола-Ленивец, координаты: 54.749242, 35.600244. Время работы: территория парка открыта круглосуточно. Стоимость посещения: прогулка по территории — бесплатно, проживание — от 11500 за ночь на двоих.

Арт-парк «Никола-Ленивец» — это коллекция арт-объектов под открытым небом, созданных российскими и зарубежными художниками и архитекторами. Многие из них жилые — внутри это полноценные комфортные домики, рассчитанные на двоих, четверых человек или даже на большую компанию.

Фестивали в Калуге

«Архстояние»

Где: деревня Никола-Ленивец, координаты: 54.749242, 35.600244. Когда: летом (в 2026 году — с 23 по 26 июля). Стоимость посещения: от 5900 рублей.

Это ежегодный международный фестиваль ландшафтных арт-объектов, современного искусства и архитектуры. Уже существующие на территории парка арт-объекты ранее создали участники «Архстояния».

Вместе с новыми архитектурными сооружениями на фестивале можно увидеть временные инсталляции, а также поставленные специально для «Архстояния» спектакли знаменитых режиссеров.

«Мир гитары»

Где: Калуга — на нескольких площадках. Когда: в мае (в 2026 году — с 25 по 29 мая). Стоимость посещения: большинство концертов — от 600 рублей, но в афише есть и бесплатные мероприятия.

Международный фестиваль гитаристов. Среди всех фестивалей региона «Мир гитары» — самый громкий и звонкий, отметила Ольга Туркова. «Олег Акимов — музыкант, продюсер — собирает все: от фламенко до рок-экспериментов. Один день неизменно посвящают русской гитаре», — поделилась гид.

Кинофестиваль «Циолковский»

Где: Калуга — на нескольких площадках. Когда: в апреле (в 2026 году — с 10 по 14 апреля). Стоимость посещения: бесплатно.

Еще один международный фестиваль в Калуге. Он посвящен фильмам о космосе — как документальным, так и художественным. На фестивале можно встретить известных актеров и режиссеров, а также космонавтов.

Вход на мероприятия свободный, но нужно регистрироваться на сайте фестиваля заранее (количество мест в залах ограничено).

«Переход»

Где: Калуга — на улицах города. Когда: в августе (в 2025 году — с 22 по 23 августа). Стоимость посещения: бесплатно.

Это фестиваль стрит-арта, в рамках которого художники превращают обычные городские объекты — подземные переходы, дворы и даже общественный транспорт — в произведения искусства.

«В 2023 году единственный подземный переход на улице Гагарина выглядел уныло. Пришел художник Денис Текко с командой, сделал космическую роспись — и город вдохновился. Так родился фестиваль "Переход". Главное правило прошлого года: профи и менее опытные художники творят вместе. В 2025 году темой стали космические поселения, а все объекты собрались вокруг Театральной улицы и ее двориков», — объяснила Ольга Туркова.

Калужская кухня

Калужская кухня мало отличается от русской в целом. В ресторанах традиционной кухни подают знакомую всем пищу: блины, уху, пироги, оладьи. Но есть в меню и исконно калужские блюда.

Что попробовать в Калуге

Калужское тесто — сдобная сладость, очень популярная в России в XVIII-XIX веках. В толковом словаре Владимира Даля описывается как «соложеное тесто, знаменито калужское, сладкое, тягучее, которое едят сырым». Тесто бывает хлебным, с начинкой в виде миндаля, фисташек или ананасов, лимонное или апельсиновое, с добавлением какао. Кундюмы — блюдо, чем-то похожее на вареники с грибами. Только тесто для кундюмов готовят заварное. Латушки — вариация голубцов из курицы с рисом, начинка завернута в листья салата. Латушки запекают в горшочках. Калужский пряник — внешне похож на тульский, но отличается рецептурой, вкусом и ароматом. Пряники в Калуге готовят из пшеничной или ржаной муки исключительно только на меду, без добавления сахара. В тесто добавляют очень много пряностей, а в качестве начинки используют домашнее яблочное повидло.