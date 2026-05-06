Москвичей предупредили о резком повышении температуры

Температура воздуха в столичном регионе в четверг, 7 мая, может подняться до +30°, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что 7 мая в теплом секторе атлантического циклона ожидается переменная облачность. Он добавил, что местами, преимущественно, к северу, возможен небольшой скоротечный дождь, гроза.

В сумерках столбики термометров будут колебаться от +10° до +13°, в середине дня будет 10 градусов теплее, чем полагается по климатической норме: от +25° до +28°.

Тишковец уточнил, что такая температура близка к рекорду дня, зафиксированному в 1967 году, — тогда 7 мая было +29,2°.

«На юге Подмосковья, где будет солнечно и сухо, местами столбики термометров впервые могут добраться до рекордной отметки +30°», — констатировал метеоролог.

По его данным, в пятницу, 8 мая, промчится очередной холодный фронт. На его фоне ожидаются ливень, гроза, понижение температуры воздуха.

Погода в День Победы будет нелетная, предупредил синоптик. Он пояснил, что на столицу надвигается волновой циклон с запада. Он принесет сильные дожди, вернет москвичам апрельскую прохладную погоду.