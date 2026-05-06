Собянин рассказал, как в Москве заботятся об объектах культурного наследия

Городские службы заботятся о зданиях и сооружениях с богатой историей. Часть из них служила Москве и жителям в прошлом, другая функционирует и в настоящее время. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

Например, Восточная станция водоподготовки, открытая в 1937 году, по-прежнему выполняет свою прямую функцию. Она обеспечивает чистой питьевой водой жителей 26 районов столицы и некоторых ближайших городов Подмосковья. Именно здесь с 1975 года начала действовать на тот момент самая крупная в мире установка для обработки воды озоном.

Еще один объект — расположенная на территории пожарно-спасательной части № 12 знаменитая Сокольническая пожарная каланча. Это одна из немногих сохранившихся в городе дореволюционных построек такого вида и самое старое строение действующих пожарных частей столицы.

«Каланча утратила свою функцию лишь частично. Дозорный больше не стоит на смотровой площадке, а вот для сушки рукавов ее по-прежнему используют. Внутри представлена экспозиция об истории пожарной охраны. В ближайших планах — оборудование здания архитектурно-художественной подсветкой», — написал Мэр Москвы.

На ВДНХ в отреставрированном павильоне «Физика» 1954 года постройки четыре года назад открыли Музей городского хозяйства Москвы. Обнаруженные во время работ росписи и живопись в центральном и вводном залах можно увидеть при посещении экспозиции.

В прошлом году в городе завершили реставрацию Ростокинского акведука —объекта культурного наследия федерального значения. Специалисты восстановили архитектурный облик построенного в 1783–1784 годах сооружения. Сегодня акведук — пешеходная зона, хранящая память о первом московском водопроводе.