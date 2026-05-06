Собянин рассказал о сохранении городскими службами исторических зданий Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в мессенджере «Макс» о том, как столичные службы заботятся о зданиях и сооружениях с богатой историей.

«Городские службы заботятся о зданиях и сооружениях с богатой историей. Часть из них служила Москве и ее жителям в прошлом, другая продолжает делать это и сейчас. Например, открытая в 1937 году Восточная станция водоподготовки все еще выполняет свою прямую функцию. Она обеспечивает чистой питьевой водой жителей 26 районов столицы и некоторых ближайших городов Подмосковья. Именно здесь с 1975 года начала действовать самая крупная в мире на тот период установка для обработки воды озоном», – говорится в сообщении. На территории пожарно-спасательной части №12 в свою очередь находится Сокольническая пожарная каланча. «Это одна из немногих сохранившихся в городе дореволюционных построек этого вида и самая старинная из действующих пожарных частей столицы. Каланча утратила свою функцию лишь частично. Дозорный больше не стоит на смотровой площадке, а вот для сушки рукавов еe по-прежнему используют. Внутри представлена экспозиция об истории пожарной охраны. В ближайших планах – оборудование здания архитектурно-художественной подсветкой», – рассказал мэр. Кроме того, на ВДНХ в отреставрированном павильоне «Физика» 1954 года постройки четыре года назад открыли Музей городского хозяйства Москвы. Обнаруженные во время работ росписи и живопись в Центральном и Вводном залах можно увидеть при посещении экспозиции. «В прошлом году завершили реставрацию Ростокинского акведука – объекта культурного наследия федерального значения. Специалисты восстановили архитектурный облик построенного в 1783–1784 годах сооружения. Сегодня акведук – пешеходная зона, хранящая память о первом московском водопроводе», – добавил Собянин.