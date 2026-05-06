В Москве пройдет 3-й Международный день медитации

24 мая 2026 года в музее-заповеднике Царицыно пройдет 3-й Международный день медитации.

Событие приурочено к празднованию Всемирного дня медитации, который отмечается 21-го мая.

На Международном дне медитации соберутся одни из лучших представителей различных школ и традиций методов медитации, будет организовано более 40 площадок с практиками, лекциями и мастер-классами, что поможет гостям фестиваля больше узнать о современных и традиционных техниках и преимуществах их использования в повседневной жизни при работе со стрессом, улучшении общего качества жизни и повышения уровня ментального здоровья. Одной из знаковых локаций фестиваля станет тематическая зона Билайна, где, помимо участия в практиках, можно зарядить телефон, запечатлеть яркие мгновения на полароид или добавить своему образу блёсток. Также прикоснуться к осознанной заботе о себе гости смогут в пространстве «Буарон». Здесь в течение дня пройдут различные интегративные практики: дыхательные — от первой в России девушки-инструктора по методу Вим Хофа и health-коуча Ирины Никулиной, увлекательные мастер-классы по ароматерапии, сеансы современной нейрозарядки для ясности и энергии, а также фотозона и розыгрыш приглашений на высадку цветов в уникальном саду лекарственных растений «Буарон-Сад».

На главной сцене выступят артисты Женя Любич, СТРИО, Kamilla Robertovna, RODNAYA, а практики проведут известная певица Сати Казанова, Натали Османн, Юрий Мурадян, Омкар, Мария Самарина, Диана Джалалова, Роман Карловский и Александр Братчиков. Также гостей фестиваля будет ждать сцена с электронной музыкой.

На фестивале будут работать более 40 площадок по различным направлениям медитации, йоги, лекциями о здоровом образе жизни, красоты, правильного питания и саморазвития от ведущих школ и мастеров со всей России.

Любителей музыки ожидает джаз-фанк программа от известных исполнителей.

Также будет открыта детская зона и Organic People Market, на котором развернется грандиозный маркет тематической продукции — дизайнерская одежда, редкие изделия ручной работы из разных стран, продукты полезного питания, натуральная косметика, экотовары и вегетарианский фудкорт.

Вход на фестиваль свободный, но попасть на занятия в шатрах можно только по платным билетам.

Организаторы фестиваля — проект Organic People, популяризирующий йогу и здоровый образ жизни с 2012 года.