Более 200 пар станцевали «Вальс Победы» на ВДНХ

Более 200 пар студентов московских колледжей приняли участие в танцевальной акции «Вальс Победы» у главного входа ВДНХ.

— Сегодня здесь, в самом центре Москвы, возле арки главного входа ВДНХ, мы проводим наше традиционное мероприятие, которое «Молодежь Москвы» организует раз в год. Это мероприятие, в рамках которого молодежь чтит память наших предков, празднует Победу в Великой Отечественной войне и благодарит тех, кто защищал нашу страну, — отметила руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина в ходе мероприятия.

В мероприятии участвовали студенты 77 колледжей Москвы. Молодые люди и девушки, одетые в костюмы 1940-х годов, исполнили танец под музыку песни «Майский вальс».

К 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Молодежь Москвы» и «Волонтеры Москвы» организуют широкий спектр патриотических мероприятий. Савинкина добавила, что среди них традиционная акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой не только раздают ленточки, но и рассказывают о их значении и правилах ношения. Также проводится акция «Цветы Победы», в ходе которой молодежь возлагает цветы к памятникам, выбранным ветеранами. Кроме того, организуются акции «Спасибо героям», проекты, посвященные защитникам Родины, и исторические диктанты, позволяющие участникам углубить свои знания об истории страны и Великой Победе, говорится в материале.

Также в Московском метрополитене состоялся запуск традиционного тематического поезда, подготовленного специально ко Дню Победы. В этом году художественное оформление состава выполнено в оранжево-красных и голубых тонах. Яркая цветовая палитра и георгиевская лента символизируют стойкость защитников Отечества, а небесные оттенки — единство народов России. В оформлении использованы знаковые фразы о Великой Победе.