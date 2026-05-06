В Новой Москве на одном из прудов заметили подозрительную белую пену

В Новой Москве один из прудов покрылся подозрительной густой белой пеной. Происхождение загрязнения остается неизвестным, пишет издание «Подъем».

Пену в Конном пруду заметили жители района Коммунарка. Она образовывалась в течение нескольких дней на разных участках водоема. После обращения в Департамент природопользования и охраны окружающей среды специалистами были взяты пробы воды из пруда. В водоеме установили ограждения во избежание распространения пены и очистили воду от возможных химических соединений с помощью сорбента.

В районной управе заверили, что состояние местных прудов мониторят на ежедневной основе, и на данный момент пенных образований и погибшей фауны там не выявлено.

В прошлом году в фисташковый цвет окрасилась в Москве река Яуза. В районе Электрозавода виднелись пятна бело-зеленого цвета, которые планомерно захватывали все больше воды. В 2024 году кислотный цвет приобрели воды реки Чертановка в Битцевском лесу на юго-западе столицы.