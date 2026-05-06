Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре вечером 6 мая

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 6 мая в столице местами ожидаются гроза с дождем, град и порывистый ветер до 15 м/с.

© Вечерняя Москва

Об этом предупредили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в Telegram-канале ведомства.

В связи с ожидаемой непогодой «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра продлили в Москве до четверга, 7 мая.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 8 мая в Москву и остальную часть Центральной России на несколько суток придут легкие «черемуховые» холода.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в свою очередь, утверждает, что температура воздуха примерно на шесть градусов превысит норму в столичном регионе 6, 7 и 8 мая.

Тем временем 6 мая в Москве начали отключать отопление в связи с приходом тепла и благоприятным прогнозом. Столичную систему теплоснабжения переводят на летний режим работы.