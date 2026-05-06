После аномальной жары столичный регион накроет волна прохлады с ливнями, которая продлится все праздничные выходные и отступит лишь к началу следующей рабочей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Майский зной сменится резким снижением температуры в преддверии праздников. «Легкие «черемуховые» холода придут на несколько суток в Москву и остальную часть Центральной России в пятницу», – передает Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

В четверг воздух в столице прогреется до 28 градусов тепла, что на десять градусов превышает климатическую норму. Однако уже на следующий день регион пересечет холодный атмосферный фронт с грозами. Дневная температура опустится до 18 градусов тепла.

В День Победы ожидается пасмурная и некомфортная погода. Столицу накроет волновой циклон, который принесет обильные осадки в виде пяти-шести литров воды на квадратный метр. Воздух остынет до девяти градусов тепла, что соответствует показателям апреля.

Прохладная и дождливая погода сохранится до конца выходных. Потепление начнется лишь во вторник, 12 мая, когда температурный фон вернется в климатическое русло и достигнет 18 градусов тепла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник температура воздуха в Москве достигла рекордной отметки в 25,1 градуса.

Перед этим синоптик Михаил Леус зафиксировал начало метеорологического лета в столице.

При этом Евгений Тишковец заранее предупредил о резком пятничном похолодании до 17 градусов.