В Москве начали отключать отопление

На фоне теплой погоды в Москве приступили к отключению отопления. Как сообщает «Говорит Москва», в первую очередь тепло отключат в промышленных и административных зданиях, затем — в жилых домах, а после в детских садах и лечебных учреждениях.

В общей сложности отключить отопление планируется в 74 тысячах зданий, 34 тысячи из них — жилые дома, уточняет агентство городских новостей «Москва».

В период со среды по пятницу, 6-8 мая, температура воздуха в Москве и области будет примерно на шесть градусов превышать климатическую норму. А к 9 мая похолодает: по прогнозам, температура снизится до плюс 10-14 градусов. Кроме того, возможны осадки.