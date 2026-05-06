Кукушки возвращаются в Москву

В Москве зафиксировали возвращение кукушек. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Первых вернувшихся птиц заметили на Щукинском полуострове.

— Это свидетельствует о том, что в парках достаточно кормовой базы для пернатых, а экосистема находится в стабильном состоянии. Эту птицу можно встретить на зеленых территориях города, в том числе в московской части национального парка «Лосиный остров», в природно-историческом парке «Битцевский лес», в ТиНАО, в ландшафтном парке «Митино», а также в Строгино, — рассказали представители департамента в беседе с ТАСС.

Лебеди тоже возвращаются на водоемы столичных парков после зимовки. Так, в ландшафтный парк «Митино» вернулось лебединое семейство — птиц можно увидеть на Пенягинском пруду.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году в Московском зоопарке открыли новые вольеры для гигантских выдр и павильон «Солнечные медведи», а дом кинкажу увеличили вдвое. Кроме того, в учреждении родилось около 600 малышей, в том числе эластичная черепаха, морской котик, мартышка диана, амурские тигрята и капибары.