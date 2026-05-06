Московские водоемы готовят к летнему сезону

В Москве стартовала подготовка водоемов к открытию купального сезона: специалисты убирают крупный бытовой и природный мусор, а также осматривают береговые линии.

Об этом 6 мая сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к обследованию дна водоемов. Основная задача — обнаружить и извлечь накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период», — рассказал Бирюков, чьи слова приводятся на mos.ru.

Как пояснили столичные власти, обследование водоемов происходит поэтапно. В настоящее время специалисты удаляют крупный бытовой и природный мусор, а также осматривают береговые линии. Далее они проведут повторную очистку водоемов. Еще одно водолазное обследование намечено на июль, середину купального сезона.

За безопасность на воде круглый год отвечают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В столице функционируют 26 поисково-спасательных станций, под постоянным контролем которых находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы.