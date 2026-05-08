Маршруты наземного транспорта изменятся в разных округах столицы с 9 мая

9 мая на северо-востоке Москвы начнет работу новый магистральный маршрут. Кроме того, изменятся еще семь маршрутов наземного транспорта. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказали в Дептрансе столицы.

Так, для районного маршрута 88 добавится остановка «Гидропроект» на Ленинградском шоссе. Автобусы будут останавливаться там же, где 905, 403 и н1.

Для маршрутов Sk1, Sk2, Sk3 и Sk4 на территории ИЦ «Сколково» добавится остановка «62-я больница». Кроме того, автобусы маршрута 376 пойдут только до метро «Крылатское» и будут ходить чаще.

С 9 мая в городе также запустится новый магистральный маршрут м58 от ВДНХ до Алтуфьевского шоссе —он заменит т73. Электробусы будут ходить чаще по выделенным полосам.

На маршруте удобные пересадки на Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии метро, а также на другие маршруты наземного транспорта, которые ходят по ускоренному коридору.

Вместо маршрута 598 жителям рекомендуется пользоваться м54 между улицей Хачатуряна и метро «Отрадное», 571 между станциями метро и МЦД «Лианозово», а также 605.

— Благодаря обновлению госконтрактов на работу коммерческих перевозчиков, на некоторые направления выйдут более вместительные современные автобусы, — уточнил заммэра Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Из Краснознаменска до МЦД Лесной городок тоже теперь можно доехать быстрее. На этом направлении количество рейсов увеличили более чем в 1,5 раза.