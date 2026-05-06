Воздушная часть репетиции парада Победы прошла в небе над Москвой в среду, 6 мая. Кадры опубликовал Telegram-канал «Мосафиша».

© Вечерняя Москва

На кадрах видно, как шесть российских истребителей пролетают над городом, рисуя флаг государства. Сам парад состоится 9 мая на Красной площади.

28 апреля Минобороны РФ сообщило, что воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой не будут участвовать в параде в Москве.

10 мая около Музея Победы состоится ежегодный парад ретроавтомобилей «Круг Победы». Автопробег посвятят 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 9 мая вход в филиал Музея Победы на Поклонной горе – Музей Г.О.Р.А. будет бесплатным для всех желающих. Культурная площадка будет работать с 10:00 до 21:00.

На портале mos.ru также появился специальный лендинг, посвященный Дню Победы в столице. На странице можно найти информацию о сотнях мероприятий, которые пройдут 9 Мая во всех округах столицы после парада Победы на Красной площади, а также выбрать форматы участия.