Молодые парламентарии Москвы проведут цикл мероприятий к 9 Мая

С 7 по 11 мая молодежные палаты Москвы организуют ряд мероприятий, посвященных Дню Победы. В программу войдут мемориально-патронатные акции, концерты, театральные вечера, кинопоказы и мастер-классы.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.

— Каждый год молодежные палаты готовят патриотическую программу к 9 Мая. На этот раз она охватит все административные округа столицы и вновь объединит жителей разных поколений, — отметила заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова.

7 мая в Дмитровском районе в 18:00 по адресу: Клязьминская, дом 11, корпус 3 состоится показ военно-документального фильма «В окружении». В Марфино 7 и 8 мая пройдут творческие вечера «Войны священные страницы», организованные в Центре московского долголетия (улица Ботаническая, дом 29А, корпус 3) с началом в 17:00.

8 мая в 16:00 в Перовском парке откроется «Мастерская победы» по адресу: улица Лазо, дом 7. Здесь детей научат делать гвоздики из цветной бумаги. 7 мая в 14:00 жителей Академического района приглашают возложить цветы к памятнику рабочим Черемушкинского кирпичного завода по адресу: улица Новочеремушкинская, дом 17.

8 мая в 10:00 в Ново-Переделкине у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны (9-я Чоботовская аллея, 19), в 12:00 в районе Филевский Парк у стелы работникам Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (улица Новозаводская, дом 27, строение 1) пройдут мемориально-патронатные акции. В 13:00 памятная акция начнется в районе Можайский у братской могилы воинов, погибших в Великой Отечественной войне и умерших в московских госпиталях (улица Рябиновая, дом 20).

9 мая в 13:00 жители Солнцева возложат цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в парке «Центральный» (улица Производственная). В 16:00 у Малого Солнцевского пруда пройдет концертная программа.

11 мая в 16:00 в Левобережном районе в сквере у фонтана напротив Знаменской церкви (улица Фестивальная, дом 4) пройдет концерт с выступлениями юных талантов с танцевальными и вокальными номерами. Вход на все мероприятия свободный.

Также в Московском метрополитене состоялся запуск традиционного тематического поезда, подготовленного специально ко Дню Победы. В этом году художественное оформление состава выполнено в оранжево-красных и голубых тонах. Яркая цветовая палитра и георгиевская лента символизируют стойкость защитников Отечества, а небесные оттенки — единство народов России. В оформлении использованы знаковые фразы о Великой Победе.