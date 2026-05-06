Собянин раскрыл, сколько зданий поликлиник реконструировали по новому стандарту

Основные работы по модернизации первичного звена городского здравоохранения завершились в Москве в 2025 году. Об этом в среду, 6 мая, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Основные элементы нового московского стандарта включают удобное размещение кабинетов врачей и зонирование помещений, современное техническое оснащение и доступ к электронным сервисам, создание комфортных условий для сотрудников и пациентов, единый стиль оформления и удобную навигацию.

Только в 2025 году в городских поликлиниках появилось более 11 тысяч единиц новейшей медицинской техники. В рамках контрактов жизненного цикла поставлено 274 единицы высокотехнологичного оборудования, включая магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентгеновские диагностические аппараты, маммографы, денситометры, ультразвуковые диагностические приборы и прочее оборудование.

Благодаря программе модернизации медицинская помощь стала более доступной, а сроки ее ожидания сократились. Сегодня средний период ожидания планового приема у участкового терапевта или педиатра составляет один день, у врача‑специалиста — два дня. Среднее время ожидания планового рентген‑исследования — два дня, КТ‑исследования — три дня, а МРТ‑исследования — пять дней.

— Всего мы реконструировали и построили свыше 360 зданий взрослых и детских поликлиник. Благодаря этому они перешли на работу по новому московскому стандарту, — написал мэр в своем канале в МАКС.

Ранее стало известно, что доступность ЭКО по полису ОМС в Москве за шесть лет увеличилась более чем в два раза. На 2026 год запланировано почти 12 тысяч таких операций.

До этого заммэра Анастасия Ракова рассказала, что для многих гинекологических операций и диагностических процедур в Москве больше не нужна госпитализация. Современные стандарты помощи позволяют проводить их амбулаторно — в центрах женского здоровья, а пациентки возвращаются домой в тот же день.