В Москве потеплело до плюс 30 градусов

В Москве в четверг, 7 мая, воздух прогрелся до плюс 30 градусов Цельсия. Об этом сообщил Telegram-канал «360».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 22:00 в столице местами ожидаются гроза с дождем, град. При грозе усиление ветра будет достигать 15 метров в секунду. Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура в Московском регионе 7 мая опережает погодную норму на 10 градусов Цельсия.