Памятники в Подмосковье приведут в порядок ко Дню Победы

К празднованию Дня Победы более 3 тыс. памятников приведут в порядок в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках работ сотрудники МБУ и городского хозяйства Московской области проверят объекты на наличие повреждений и ржавчины, нанесут специальный раствор для очистки и промоют памятники водой.

В ведомстве отметили, что применяемые средства безопасны и не вредят поверхности памятников.

«Очистку каждого мемориала выполняют с учетом материала, из которого он сделан, а также общего состояния. В работе применяется специальная технология», — говорится в сообщении.

Завершить все работы планируют до 9 мая.